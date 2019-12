Festa dos 64 anos de Sabáudia reúne grande público

A Avenida Campos Salles foi palco dos cinco dias de festas realizados em Sabáudia no último final de semana. A cidade ficou bastante movimentada entre os dias 22 à 26 de novembro, período em que a população comemorou os 64 anos de emancipação política. Milhares de moradores e visitantes de cidades da região prestigiaram a programação festiva.

A administração, comandada pelo prefeito Edson Hugo Manueira, juntamente com o vice-prefeito Agnaldo Valderrama e a equipe da Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, preparou a grandiosa festa como forma de comemorar a história e presentear a população que contribui com o crescimento e movimenta a economia da cidade, em todas as áreas.



Com um público intenso já no primeiro dia de festa, (22), após a abertura oficial, que contou com a presença de várias autoridades locais, a dupla sertaneja Luiz Henrique e Léo, mais Kadu Dávila e o DJ Marcio Vieira se apresentaram. O deputado federal Luiz Nishimori (PR) visitou a festa e na oportunidade anunciou recursos para Sabáudia.

No sábado (23), com público ainda maior, vários talentos musicais subiram ao palco. A atração principal da noite foi o animado show de Leo e Raphael. O deputado estadual Tiago Amaral (PSB) também prestigiou a festa.

Na manhã do domingo (24), aconteceu o desfile cívico que reuniu o prefeito, vice, secretários, vereadores, demais autoridades, servidores públicos, estudantes e professores, além da população, que prestigiaram a apresentação das escolas, e grupos sociais do município. A noite foi a vez da celebração de um culto com as igrejas evangélicas, seguido do show de Brenno e Matheus e DJ Marcio Vieira.





No penúltimo dia, (25), os talentos das duplas Lucca e Mateus e Lincoln e Augusto levantaram o público na noite de segunda-feira, véspera do feriado municipal. Na terça-feira (26), a festa teve seu encerramento com uma missa em ação de graças, celebrada na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, presidida pelo padre Willian Junior Bianchi.



O prefeito Hugo, em seu pronunciamento, agradeceu a todos os sabaudienses que vivem nessa terra e contribuem para o seu crescimento e também aos pioneiros que ajudaram a construir a cidade, deixando suas raízes para que seus filhos pudessem dar continuidade ao trabalho e desenvolvimento da cidade próspera e acolhedora. “Agradecemos e parabenizamos a cada cidadão sabaudiense, sejam homens e mulheres, estudantes, professores, trabalhadores, jovens e idosos, líderes políticos e religiosos, representantes de todos os segmentos sociais e de classe, por toda dedicação e amor por nossa terra querida, da qual temos orgulho de sermos filhos.” Ele destacou também a importância dos momentos de lazer e diversão para a população.



Como representante do Executivo, Hugo anunciou o fornecimento de auxílio alimentação para os funcionários públicos a partir do mês de novembro. “Queremos com essa ação ofertar aos colaboradores da administração municipal um benefício” declarou.

Durante os cinco dias de festa, as barracas ficaram lotadas para apreciarem as dezenas de opções de comida e bebida. Nas barracas gastronômicas, sob o comando das entidades educacionais e assistenciais e dos feirantes, foram servidos espetão de frango, porções de batata frita, de frango, torresmo com mandioca, cachorro quente, pastel, panqueca, esfirra aberta, fondue, batata recheada, comida japonesa, lanches, chopp, suco e bebidas variadas.