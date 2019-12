RodoNorte leva espetáculo de teatro para municípios da região

Depois de um ano intenso de ações com estudantes e professores, o programa Caminhos para a Cidadania, realizado pelo Instituto CCR, CCR RodoNorte e Secretarias Municipais de Educação em 13 cidades paranaenses, realiza apresentações teatrais para encerrar o cronograma de atividades em 2019: nesta sexta-feira (29), Mauá da Serra será a primeira cidade do Norte do Paraná a receber o espetáculo ‘A Viagem de uma Estrela’, com quatro apresentações realizadas no CEIMAW (Avenida Ponta Grossa).

Com mais de 15 mil alunos atendidos no Paraná, o ‘Caminhos para a Cidadania’ é uma iniciativa sócio educacional do Grupo CCR, que leva ensinamentos e reflexões sobre segurança no trânsito e cidadania para alunos de 4º e 5º anos do ensino fundamental. O programa oferece material didático gratuito para alunos e professores, além de oficinas de capacitação e intercâmbio entre os docentes, e é realizado no Estado desde 2002.

Coordenadora de comunicação da CCR RodoNorte, Rosimeri Mathiel avalia de forma positiva mais um ano de ‘Caminhos para a Cidadania’ e destaca a importância das apresentações teatrais neste processo. “A turnê de teatro pelos municípios que participam do programa já é uma tradição do Caminhos para a Cidadania, e neste ano tem o papel não só reforçar os conceitos aprendidos pelos alunos em sala de aula, mas também de encerrar o ano de atividades de forma lúdica e divertida”, ressalta Mathiel.

Apresentações no Vale do Ivaí

A peça se apresenta na próxima segunda-feira (02) em Califórnia, com quatro sessões no Salão da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); no dia seguinte, em Marilândia do Sul, as apresentações serão na Casa de Cultura (Rua Silvio Beligni). Além dos municípios do Vale do Ivaí, a turnê da companhia Via Certa Teatral também já se apresentou em cidades dos Campos Gerais e da Região Metropolitana de Curitiba.

PEÇA

O espetáculo ‘A Viagem de uma Estrela’ busca desenvolver a cidadania dos espectadores, abordando temas como a importância das regras de trânsito, criatividade, disciplina, respeito ao próximo, organização e imaginação. Por ser bastante desobediente, Lucas recebe de seu professor um desafio: fazer um trabalho sobre a importância de se ter regras na vida. Ele decide então usar seu livro preferido, “O Pequeno Príncipe“, aliado à sua imaginação, para criar uma divertida história em que o protagonista é um príncipe que governa um planeta muito desorganizado, graças à sua teimosia. Para mudar essa situação, o “Pequeno Príncipe” embarca numa viagem onde conhece personagens que lhe ensinam valiosas lições.