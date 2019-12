São Pedro do Ivaí abre programação natalina nesta quinta-feira

O Governo Municipal de São Pedro do Ivaí, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, divulga a programação oficial do Natal Encantado 2019. A abertura das atrações será nesta quinta-feira (28) com a inauguração da iluminação natalina na Praça Pedro Freire (Distrito Marisa). Na sexta-feira (29), as luzes da Padre José Rossi irão se acender para o encanto dos moradores. De acordo com o departamento de Cultura, toda programação inicia às 19h30.

O bom velhinho chega no Distrito Marisa no dia 9 de dezembro para alegria de crianças e adultos. Na praça Padre José Rossi, Papai Noel chegará no dia 12 de dezembro, com direito à desfile pelas ruas da cidade e muita alegria. A casinha do Papai Noel ficará aberta para visitação do dia 13 até o dia 24 de dezembro.

Ainda na programação, a partir do dia 13, alunos do curso de pintura do Departamento de Cultura irão expor seus trabalhos na Praça Padre José Rossi e aprendizes dos cursos de violão do Departamento de Cultura e de teclado do CAIS/SCFV se apresentam também na Praça Padre José Rossi a partir das 19h30.

“Nesse período, todas as noites, os moradores poderão ver também, na ornamentação, o presépio da Sagrada Família, montado em local especial para que todos possam tirar fotos, marcando para sempre esse momento”, observa a diretora de cultura, Sandra Carneiro.

O prefeito José Isalberti e o vice, Zé da Horta, devem participar da festa natalina. “É um momento muito esperado pelas crianças que ficam ansiosas na expectativa de ver o Papai Noel. O natal é tempo de reflexão e de reacender o fogo da vida e a fé em cristo”, disse o prefeito José Isalberti.

Além da chegada do Papai Noel, as crianças do município irão receber brinquedos distribuídos pelo Governo Municipal. O Natal Encantado 2019 é desenvolvido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.