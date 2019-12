Ivaiporã se prepara para as festas de fim de ano

A magia do Natal vai invadir o centro de Ivaiporã, a partir da próxima semana, o projeto de iluminação é realizado pela Prefeitura. A programação artística para as festas natalinas, também está sendo fechada. A tradicional chegada do Papai Noel na cidade está marcada para o dia 12 de dezembro, nas proximidades da Praça Manoel Teodoro da Rocha.

Conforme informações do Departamento de Indústria, Comércio, Turismo e Agronegócios responsável pela decoração natalina, este ano serão aproximadamente 9 mil metros de mangueiras iluminadas de led.

O projeto de iluminação contempla o centro comercial, praças, entrada da cidade na Av. Paraná e Parque Jardim Botânico. Na Av. Brasil do centro comercial até as imediações do Mercado Paraná e do outro lado da cidade até as imediações do Hospital e Maternidade Ivaiporã. Na Av. Souza Naves a iluminação será até a Torre Eiffel na Praça França. A casinha do Papai Noel terá uma decoração especial no coreto da Praça Manoel Teodoro da Rocha.

Segundo o prefeito Miguel Roberto do Amaral, a programação de Natal que é preparada pelo Departamento de Cultura começa com a chegada do Papai Noel e apresentação do Espaço Sou Arte com a peça intitulada - Um Natal de Virtudes.

“Estamos trabalhando com muito carinho para deixar a cidade mais atrativa para receber um grande público neste final de ano. A proposta da nossa administração é atrair os turistas para que eles nos visitem e retornem sempre”, assinala Miguel Amaral.

Na sexta-feira, 13 de dezembro, haverá apresentação das crianças que participam dos projetos sociais da Prefeitura de Ivaiporã – Projeto Renascer, Casa de Vivência, Centro da Juventude e Grupo de Convivência da Melhor Idade. A apresentação será no prédio da Acisi, às 19h30. Esta ação é organizada pelo Departamento Municipal de Assistência Social.

Entre os dias 16 e 20 de dezembro, várias outras atrações são esperadas, na Praça Manoel Teodoro da Rocha. O bom velhinho atenderá todos os dias a partir das 19h00 e atrações locais deverão compor as apresentações de Natal de Ivaiporã.

No dia 18 de dezembro, o coral do Grupo Itiel fará apresentação a partir das 20h00.

No dia 19 de dezembro, a atração ficará por conta do Projeto Flauta Doce da Fundação Beneficente de Ivaiporã, que é comandado pelo músico Enildo Quintino e, na sexta-feira, 20 de dezembro, haverá apresentação com o coral Flor de Lótus. No dia 23 na Praça Torre Eiffel apresentação do Coral Sesc Ivaiporã, entre outras atrações com a colaboração do Grupo Sapecados Anos 80.