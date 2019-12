Rio Bom encerra ciclo de palestras para empresários

Com o tema “Gestão de Vendas”, terminou, na última quinta-feira (21), a primeira etapa de consultoria do Sebrae para os micro e pequenos empresários de Rio Bom. O encontro foi ministrado pelo consultor Donizetti Claudio da Silva e reuniu, no Centro Social Urbano, mais de 50 empresários e seus funcionários, além do prefeito Ene Benedito Gonçalves (PSB), secretários e servidores municipais ligados à pasta da Indústria e Comércio.

Foram quatro encontros neste ano que discorreram sobre temas relacionados ao comércio e desenvolvimento local, liderança, atendimento ao cliente e gestão de vendas.

Mais de 120 empresários e funcionários participaram das atividades. Para o secretário de Indústria e Comércio, Renan Deziró, foram encontros muito produtivos. “Ficamos felizes pelo empenho e adesão dos comerciantes à nossa proposta de fomento da economia local. O município todo ganha”, disse.

O prefeito Ene esteve presente em todos os encontros e, avaliou positivamente a parceria Sebrae e Prefeitura. “Propomos ao município o crescimento econômico local e estamos muito felizes com os resultados obtidos até aqui. Precisamos crescer ainda mais. Mas sabemos que é um trabalho conjunto e de recomeço. No ano que vem, vamos continuar com as consultorias e fazer crescer o nosso município”, salienta o prefeito.