Beto Preto anuncia R$ 39,5 milhões destinados para hospitais de Apucarana, Arapongas e Jandaia

O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto anunciou hoje, que no dia 3 dezembro, em Curitiba, o governador do Estado, Ratinho Junior, vai assinar a destinação de quase R$ 70 milhões para 40 entidades hospitalares filantrópicas do Paraná, sendo que três das cidades beneficiadas são Apucarana, Arapongas e Jandaia do Sul. “É um incentivo aos hospitais através de 40 convênios em nosso Estado”, comemora.

Em Apucarana, o secretário afirmou que serão destinados R$ 16 milhões para a nova maternidade Hospital da Providência, que será construída em cima da atual entidade, além da criação de novos leitos para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A UTI, que tem 10 leitos, passará a ter 20. Isso também conta para a UTI Neonatal, que tem 10 leitos e também passará a contar com 20. “É uma obra muito esperada por todos nós”, afirma.

Além de Apucarana, Beto Preto disse que do valor total, R$ 17 milhões serão encaminhados para o Hospital Norte do Paraná (Honpar), que vai construir o novo pronto-socorro com a verba. O Hospital Santa Casa, de Arapongas também vai receber R$ 1,5 milhão para uma reforma básica das suas instalações.

Segundo o secretário, Jandaia do Sul também recebe o recurso de R$ 5 milhões, cerca de R$ 420 mil por mês, para voltar as atividades do Hospital Nossa Senhora de Fátima. “Estamos confiantes que teremos êxito porque a equipe vai dirigir a entidade em Jandaia é de muita qualidade”, reforça.