Prefeitura de São Pedro do Ivaí organiza transporte de pacientes para outros municípios 

O Governo Municipal de São Pedro do Ivaí, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir de 28 de novembro de 2019 só será permitido o transporte de pacientes e acompanhantes para outros municípios que estiverem na relação de passageiros em mãos do motorista, emitida pelo setor de agendamento da Secretaria de Saúde.



Segundo o prefeito José Isalberti, em hipótese alguma, irá embarcar pacientes ou acompanhantes que não estiverem na referida lista. “A responsabilidade da viagem e da lotação do ônibus é do motorista que fará a viagem, pois ele terá, em mãos, a lista dos passageiros”, disse.

Caso haja descumprimento desta norma por parte do motorista, o município irá tomar medidas cabíveis.

“Realizamos uma reunião com todos os motoristas do setor da saúde de São Pedro para explicar como serão os procedimentos. Vamos evitar que novas situações embaraçosas ocorram com nossos pacientes”, explicou a secretária de saúde, Simone Tavares.