Camionete Hilux é furtada próximo a rodoviária de São João do Ivaí

A Polícia Militar (PM) registrou na tarde de ontem (27) o furto de uma caminhonete Hilux, com placas de Jardim Alegre. O veículo foi levado da Rua Amintas de Barros, próximo a rodoviária de São João do Ivaí.

Segundo o proprietário, Élcio Fagundes, que é morador de Jardim Alegre, a caminhonete foi estacionada por volta das 14h na rua. Ele disse que trancou a caminhonete com o alarme e saiu no carro de um amigo. Por volta das 16h30, quando retornou, a Hilux não estava mais no local.

A Polícia Militar foi avisada e realizou rondas, mas não conseguiu localizar o veículo.