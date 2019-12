Sem policiamento à noite, população de Godoy Moreira pede mais segurança

Há alguns meses a cidade de Godoy Moreira deixou de ter os patrulhamentos noturnos por falta de efetivo da Polícia Militar (PM). Apenas um policial fica no Destacamento da Polícia Militar (DPM) após as 18 horas, e em caso de ocorrências, é necessário o pedido de reforço para cidades vizinhas. No entanto, como Godoy Moreira, fica distante das demais cidades, o reforço só consegue chegar com no mínimo 30 minutos.

No início da semana, a comunidade se reuniu com vereadores e o prefeito José Gonçalves pedindo solução para caso. Segundo o prefeito a situação está muito difícil. “A população tem razão de reclamar, os bandidos sabem que não tem policiamento a noite, e começam a fazer as gracinhas, prejudicando a todos. Durante o dia tudo bem, os policiais atendem, e até por sinal, muito bem. No entanto, a falta de patrulhamento noturno está gerando muita insegurança, com o pessoal até mesmo com medo de sair à rua”, disse José Gonçalves.



Para o prefeito o grande problema é a falta de efetivo da 6ª CIPM. “A gente tem conversado com o comando, mas realmente eles não tem efetivo e são várias cidades com esse mesmo problema”.



José Gonçalves diz ainda, que foi enviado um ofício à Secretaria de Segurança Pública e que aguarda decisão. “O próprio secretário nos deu a orientação de qual seria o caminho. Então enviamos o pedido solicitando mais policiais, estamos aguardando a resposta. Se não resolver nada, a população promete fazer abaixo assinado e se for preciso, eles vão para Curitiba junto comigo”, relata José Gonçalves.