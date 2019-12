PRE flagra caminhonete a quase 200 km por hora em Rolândia

Uma operação da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) flagrou uma caminhonete trafegando a quase 200 km por hora na região de Rolândia. O veículo foi flagrado por radar móvel em ação de fiscalização realizada na PR-986 pela 2 Cia do BPRv na terça-feira (26) e gerou um alerta da corporação a respeito do abuso de velocidade.

Segundo a corporação frisa, a conduta desse motorista, que trafegava, segundo medição do radar a 192 km por hora, além de colocar em risco sua vida e a de terceiros, será punida com autuação no valor de quase R$ 1 mil, além da suspensão do direito de dirigir.

Além dele, outros 275 condutores foram autuados por excesso de velocidade. Foram 206 autuações na PR-986, em Rolândia e outras 70, na PR-445 em Londrina.