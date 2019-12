Faxinal promove mais um mutirão de saúde

A Prefeitura de Faxinal por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou nos dias 25 e 27 de novembro, mais um mutirão da saúde. Desta vez o atendimento aconteceu em Faxinal, na Unidade Básica de Saúde Central (UBS) para pacientes do setor de ortopedia. No total foram realizados 120 atendimentos com o médico ortopedista Lorenzo Angel Salvador.

A secretária Municipal de Saúde, Marcela Carvalho Rodrigues, explica que o mutirão foi idealizado para atender a demanda da fila de espera e acelerar os processos de atendimentos por especialidades do município. “São 120 pacientes que saíram da fila de espera”, comemora a secretária.

Além da especialidade médica de Ortopedia, Já foram realizados pelo município, procedimentos de endócrino e pediatria (51); oftalmologia (30); endoscopia (20) e cirurgias de hernia/colelitíase (17), totalizando 238 pessoas que saíram da fila de espera.

O prefeito Gallo, esteve acompanhando os atendimentos e destacou que a saúde é a menina dos olhos da administração e esses mutirões são importantes para amenizar a difícil espera por especialidades. “Estamos reformando o Hospital Municipal, o centro cirúrgico já está quase pronto, logo a população vai ter um ambiente digno para atender os pacientes”, frisou.

Neste sábado (29) mais 20 pacientes realizarão o procedimento de (cirurgia hernia/colelitíase) através de mais um Mutirão da Saúde.