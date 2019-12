Passageiro de carro morre após acidente na PR-444

Um homem de 32 anos, que estava no carro que se envolveu em um acidente na manhã de hoje (27), na PR-444 em Mandaguari, não resistiu aos ferimentos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu dentro da ambulância.

A vítima fatal estava no banco traseiro do carro e ficou presa entre as ferragens. Ainda no veículo com placas de Dois Vizinhos, Sudoeste do Paraná, estavam outros dois homens, que sofreram ferimentos graves.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos. Ele contou que chovia na hora do acidente. O motorista do carro teria perdido o controle da direção, rodou na pista e aconteceu a violenta batida.

O nome da vítima fatal, não foi revelado.