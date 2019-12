Chuvas favorecem desenvolvimento das culturas de verão

As chuvas que ocorreram na madrugada de hoje (27), variando de 30 a 40 milímetros, nos 15 municípios da regional de Ivaiporã da Secretária Estadual de Agricultura e Abastecimento (Seab), favoreceram as lavouras de verão, de acordo com informativo conjuntural do Departamento de Economia Rural (Deral). A precipitação acumulada para o mês até ontem era de pouco mais de 130 milímetros.

Conforme o agrônomo do Deral, Sérgio Carlos Empinotti, a chuva chega em boa hora para os produtores da região. “A umidade proporciona uma redução do estresse hídrico, o que pode melhorar o desenvolvimento das plantas. Principalmente para as lavouras de soja, porque a maioria das plantas estavam em uma fase de pós germinação e com quase 15 dias sem receber umidade. Agora a tendência é deslanchar, mas é preciso mais chuva para que seja bem absorvido no solo, e as lavouras se formem adequadamente”.

As lavouras de soja na regional tem área de plantio de 158 mil hectares. O relatório mostra que da área plantada com o grão 90% se encontra em fase de desenvolvimento e 10% em pós germinação. Na regional, a média de produção da soja é de 3.6 mil quilos por hectare. Com o clima colaborando a estimativa de produção é de 568 mil toneladas.



Empinotti, alerta os produtores para estarem iniciando o tratamento fitossanitário das plantas. “O ideal seria logo após as chuvas, porque na fase atual o tratamento atinge a planta como um todo, protegendo contra pragas e a ferrugem asiática, que costuma aparecer após períodos de chuvas”.

O milho e o feijão tem situação semelhante a soja e o agrônomo acredita em bom desenvolvimento a partir das chuvas de hoje. O feijão das águas nesta temporada tem área plantada de apenas 1.8 mil ha. A média de produtividade da leguminosa na regional é de 1.7 mil quilos por ha. O milho foi semeado na regional em 3.8 mil ha. A média de produção do milho na regional é de 8 mil quilos por hectare. Com o clima colaborando a previsão de colheita é de 14.4 mil ton.