Prefeito de Lunardelli reivindica melhorias na PR-082 e novas unidades habitacionais

O prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola, cumpriu agenda na Capital do Estado na terça-feira (26), para tratar de assuntos de interesse do município, bem como para reivindicar novas demandas. Foi uma agenda extensa de compromissos que começou no gabinete do deputado estadual, Alexandre Curi, onde foram discutidos projetos.

Grola e o secretário de Turismo, Francisco Izidoro, juntamente com com a ciclista, Viviane Mendonça, que mora em Curitiba, mas é natural do município, se reuniram com o deputado Goura Nataraj para apresentar a proposta de implantação da rota de cicloturismo em Lunardelli e a outros municípios do Vale do Ivaí. O deputado afirmou que dará apoio ao projeto.

Ainda para o setor de turismo e agricultura, o prefeito participou do lançamento do Programa de Apoio à Viticultura no Paraná. “A produção de uva é uma vertente muito rentável e favorável para nossos pequenos produtores. Nossa região tem terra fértil e clima muito bom para esta aposta. Viemos ao lançamento para nos inteirar mais sobre esta cultura”, disse Grola, que estava acompanhado do secretário de Agricultura, Luiz Carlos Gomes Jardim.

Acostamento da PR-082

O prefeito de Lunardelli também participou de audiência com o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e com o deputado Aelxandre Curi, onde pediu por melhorias nas rodovias da região, indicando uma demanda exclusiva para o seu município. “Precisamos melhorar o acostamento no trecho da PR-082 que corta a cidade de Lunardelli”, reivindicou Grola.

Sandro Alex disse que o pleito será analisado pela secretaria para que seja colocado no orçamento de 2020 do governo.

Casas populares

Reinaldo Grola também participou de uma reunião na secretaria da Justiça e da Família, com o secretário Ney Leprovost. “Demos mais um importante passo para a conquista de unidades habitacionais para famílias em condições de vulnerabilidade”, afirma o prefeito. Também acompanharam o chefe do executivo na viagem oficial o vereador, Alexandre Correia da Silva, e o extensionista do Emater, Andrey Vinicius Lesak.