Ratinho Junior entrega obras e lança novo projeto estadual em Jandaia do Sul nesta quinta; assista

O governador Ratinho Junior (PSD) entregou obras e assinou convênios em Jandaia do Sul na manhã desta quinta-feira (27). Ele lançou oficialmente um novo programa estadual, com o projeto-piloto sendo realizado em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, cidade-natal do governador.

Ouça a entrevista do governador Ratinho Junior no evento:





VIDA NOVA



O governador lançou na cidade o programa estadual de desfavelamento, que se chama Vida Nova, que pretende levar dignidade para 879 assentamentos precários espalhados por todas as regiões do Paraná. "Nós queremos fazer um grande programa para conseguir um lugar adequado para pessoas extremamente pobres viverem com dignidade", explica.

São cerca de 86.483 domicílios ao todo, que deverão fazer parte do programa. O Governo do Estado já havia anunciado semanas antes que o projeto-piloto seria lançado em Jandaia do Sul, para cerca de 80 famílias. "A ideia do programa é transformar o Estado em uma grande referência para viver em todo o Brasil", reforça.

SANEAMENTO BÁSICO EM JANDAIA

Segundo o governador, o volume de saneamento básico em Jandaia do Sul irá dobrar, ou seja, se hoje atinge 40% do município irá para 80% da cidade atendida.

VERBA PARA HOSPITAIS

O governador do Estado, Ratinho Junior, vai assinar a destinação

de quase R$ 70 milhões para 40 entidades hospitalares filantrópicas do Paraná, sendo que três das cidades beneficiadas são Apucarana, Arapongas e Jandaia do Sul.

Em Apucarana, serão destinados R$ 16 milhões para a nova maternidade Hospital da Providência, que será construída em cima da atual entidade, além da criação de novos leitos para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A UTI, que tem 10 leitos, passará a ter 20. Isso também conta para a UTI Neonatal, que tem 10 leitos e também passará a contar com 20.

Além de Apucarana, R$ 17 milhões serão encaminhados para o

Hospital Norte do Paraná (Honpar), que vai construir o novo pronto-socorro com a verba. O Hospital Santa Casa, de Arapongas também vai receber R$ 1,5 milhão para uma reforma básica das suas instalações. Segundo o secretário, Jandaia do Sul também receber o recurso de R$ 5 milhões, cerca de R$ 420 mil por mês, para voltar as atividades do Hospital Nossa Senhora de Fátima.

PRESENÇAS

O evento foi realizado no Centro de Convivência do Idoso, ao lado do Corpo de Bombeiros. Vários secretários acompanham o governador, entre eles, Beto Preto, da Saúde, e João Ortega, do Desenvolvimento Urbano.