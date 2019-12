PM recolhe três veículos por infração de trânsito na região de Ivaiporã

A Polícia Militar (PM) da 6ª Companhia Independente autuou ontem (26) três motoristas e recolheu os veículos por infração de trânsito. Os casos foram registrados nas cidades de Ivaiporã, Borrazópolis e Ariranha do Ivaí.

Em Ivaiporã os policiais militares abordaram uma motocicleta Honda/NRZ 160 Bros. O condutor estava com a Carteira Nacional de habilitação cassada, a motocicleta encaminhada até o pátio do Detran.

Na Rua Cambé, em Ariranha do Ivaí, os policiais flagram uma motocicleta trafegando que não possui o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). A moto foi recolhida ao pátio do Destacamento d Polícia Militar (DPM) e o condutor orientado para regularização do documento.

Também foi apreendido um Fiat Pálio, na cidade de Borrazópolis, o motorista foi abordado na Rua Rio Grande do Sul e estava sem documento de habilitação no local. Após ser feito a consulta junto ao sistema Sesp/ Intranet, foi constatado que o veículo possuía débitos junto ao Detran.