Ministério Público abre teste seletivo para estágios em Jandaia do Sul

O Ministério Público (MP) de Jandaia do Sul publicou, na última semana, edital para teste seletivo visando a contratação de estagiários para as 1ª e 2ª Promotorias de Justiça do município. Os candidatos selecionados serão contratados para as vagas que surgirem durante o ano de 2020. Os demais farão parte de um cadastro de reserva.

Os candidatos deverão estar cursando no mínimo o 3º ano ou 5º semestre do curso de Direito. As inscrições serão realizadas de 25 a 29 de novembro, das 13h às 17h, na sede da secretaria do MP de Jandaia do Sul.



Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 43 3432 3682.