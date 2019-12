Policiais Civis paralisam atividades na região nesta quarta-feira

Policiais Civis de todo o Paraná devem paralisar as atividades nesta quarta-feira (27), em protesto contra a Reforma da Previdência enviada pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa (ALEP). De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis de Londrina e Região (SINDIPOL), Apucarana e Arapongas estão na lista dos municípios onde as atividades estarão paralisadas.

Nesta semana, os deputados paranaenses começam a analisar o mérito da matéria. A expectativa é que o assunto domine os debates até o início do recesso parlamentar, no dia 17/12.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 16/2019 prevê a alteração dos artigos 35 e 129 da Constituição do Estado e estabelece novas regras de funcionamento para a previdência social visando a busca pela sustentabilidade do atual sistema previdenciário paranaense, permitindo, segundo o Governo, “a construção de um modelo que fortaleça o desenvolvimento no futuro”.



Os policiais estarão paralisados, atuando somente em casos de emergência. Só serão atendidos flagrantes, ocorrências em locais de morte, medidas protetivas de Maria da Penha e atendimentos a menores de idade.



Um ato unificado das polícias Cientifica, Civil e Penal contra as mudanças propostas, a partir das 10h em Curitiba.