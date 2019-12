Polícia Civil ouve familiares de advogado assassinado em São João do Ivaí

A Polícia Civil ouviu ontem e hoje (26) familiares do advogado e presidente do Sindicato Rural Patronal de São João do Ivaí, Luiz Flórido Alcântara, 76 anos. Na última sexta-feira ele foi assassinado no escritório profissional, no centro da cidade.

Conforme informações da Delegacia, os depoimentos fazem parte do inquérito para apurar os autores do homicídio. A princípio o delegado Jairo dos Santos trabalha com a hipótese de execução, já que nenhum pertence foi levado do escritório da vítima, o que reforça a suspeita de execução.

Com autorização dos familiares, a polícia também começou a ter acesso aos documentos do escritório, bem como, ao telefone celular do advogado e as mensagens eletrônicas.

O crime aconteceu no início da manhã de sexta-feira, pouco antes da 8 horas, dentro do escritório do advogado que fica localizado na Rua Meron Euko, em frente ao Centro Social.

Segundo a Polícia Civil, dois homens chegaram em uma motocicleta, um deles ficou na rua com o veículo funcionando e entrou no escritório. Após perguntar para a secretária onde se encontrava o advogado, o homem efetuou os três disparos, dois no peito e um no rosto. Os suspeitos fugiram as sequência, tomando rumo ignorado.