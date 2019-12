Jandaia do Sul prepara inauguração do 'Meu Campinho' 

A prefeitura de Jandaia do Sul entrega nesta semana mais um local de lazer para comunidade: o Meu Campinho do Guadalajara, Com inauguração marcada para quinta-feira (28), o prefeito de Jandaia do Sul, Benedito José Pupio, o Ditão, visitou a obra. A solenidade de inauguração, segundo o prefeito, vai contar com participação do governador Ratinho Junior.

A unidade é dotada de grama sintética, iluminação e segurança. O valor total viabilizado é de R$ 442.954,02, incluindo contrapartida municipal. O terreno disponibilizado pela prefeitura para a obra fica ao lado da Igreja da comunidade.O Programa “Meu Campinho” visa à prática esportiva de jovens e adolescentes, incentivando-os a prática de vida saudável, tendo também como objetivo afastá-los das drogas e da ociosidade.