Equipe de Jandaia do Sul conquista título do 1º Torneio da República na Fazenda Ubatuba

Com a presença de seis equipes da região na categoria sub-15, foi realizada no último dia 15 de novembro, na Arena Domingão, na Fazenda Ubatuba, em Apucarana, a 1ª edição do Torneio da República de Futebol.

Na final do torneio, a equipe de Jandaia do Sul, com o comando do técnico Mário Vinícius, foi campeã ao vencer Marilândia do Sul por 3 a 0, com gols de Enzo, Caio e Murilo Turra.

O prefeito Benedito José Pupio, o Ditão, fez a entrega do troféu aos atletas na tarde desta segunda-feira (25) em seu gabinete e parabenizou a equipe.