Prefeitura de Rio Bom inicia construção de pista de caminhada

A Prefeitura de Rio Bom, por meio da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos, deu início nessa segunda-feira (25), às obras da pista de caminhada do município. O empreendimento atende à alta demanda da população por um espaço adequado para caminhadas, entre outras práticas de exercícios físicos, e visa promover maior qualidade de vida à população.

De acordo com o prefeito Ene Benedito Gonçalves (PSB), essa era uma obra necessária para os atletas. “Graças aos nossos programas de promoção de saúde, a qualidade de vida das pessoas está melhorando. A pista de caminhada é mais um investimento nosso para o município, na busca pela saúde e o lazer dos munícipes”, salientou o prefeito.

O recurso é de emenda parlamentar do deputado federal Sérgio Souza (MDB). Na primeira etapa da construção, foram destinados à obra recursos na ordem de R$ 56,5 mil, o que equivale a 20% do valor total previsto de R$ 282.335,63. A previsão de término é no próximo mês. “O restante do recurso será enviado à medida em que formos terminando as etapas”, destacou o prefeito.