Banco do Empreendedor de Cambira é premiado

Com R$ 213 mil liberados neste ano em 50 projetos, o Banco do Empreendedor de Cambira conquistou o terceiro lugar - na categoria de municípios de menos de 10 mil habitantes - do Prêmio Fomento Paraná e Sebrae/PR de Microcrédito 2019. A premiação reconhece os agentes de crédito melhor classificados em um ranking geral desenvolvido a partir de um conjunto de critérios que envolvem participação nos eventos regionais, propostas, interação com o sistema de concessão de crédito, entre outros quesitos.

Segundo o Sebrae, prêmio em 2019 relaciona as melhores atuações na expansão do microcrédito no estado, seguindo critérios e categorias separadas por faixa de população, visando uma igualdade nas comparações de desempenho.

Segundo o prefeito de Cambira, Emerson Toledo, o prêmio é um reconhecimento ao esforço da administração na geração de renda e postos de trabalho no município. "Esse prêmio é um mérito também do nosso empreendedor, pois nós acreditamos no potencial dos pequenos negócios, e no poder de transformação que eles tem, bem como a importância para o desenvolvimento do município e da região", destaca o prefeito, que recebeu na semana passada os agentes de crédito e coordenadores do Banco do Empreendedor no gabinete.

Na oportunidade, foi apresentado um balanço de ações. Desde 2013 já foram liberados aos empreendedores formais e informais do município mais de R$ 828 mil. Apenas neste ano, já foram liberados R$ 213 mil reais, em 50 projetos no ano de 2019.