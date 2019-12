Prefeitura de Ivaiporã reinicia obras na Praça França com colocação dos bancos

Nesta terça-feira, dia 26 de novembro, a Prefeitura de Ivaiporã implantou 7 bancos na Praça França, onde foi instalada a réplica da Torre Eiffel – com 32 metros de altura, dando sequência ao projeto que visa fortalecer o turismo temático no município. Dessa forma, o espaço público oferece mais comodidade especialmente aos idosos e grávidas que desejam passar momentos de lazer.

O projeto, que consiste na revitalização do canteiro central da Avenida Souza Naves – entre a Prefeitura e a Praça Manoel Teodoro da Rocha – criando a Praça França, inicia na rotatória em frente à Prefeitura e inclui 5 trechos: rotatória, Torre Eiffel, triângulo, revitalização e retorno em frente ao Edifício Onnix.



Diariamente, a réplica da Torre Eiffel é visitada por moradores do município e de outras cidades, bem como por ciclistas que aproveitam para se aventurar pela zona rural e conhecer a Praça França.

No entanto, as Praças França, Japão e Espanha não visam apenas o turismo temático. A Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento de Cultura, lembra que os espaços públicos também podem ser utilizados para realização de apresentações culturais e festivais típicos em datas comemorativas.

“Nesse sentido, é importante que a população ajude a preservar qualquer espaço público, evitando jogar lixo ou sujar a pintura. Muitas pessoas são favoráveis ao desenvolvimento do município. Mas o cidadão precisa ser fiscal daquilo que é publico. Afinal, cidades como Maringá, Blumenau, Gramado ou Curitiba, por exemplo, recebem milhares de visitantes, porque o poder público apostou no turismo, gerando emprego e renda”, exemplificou o prefeito Miguel Amaral.





Valorização do comércio



As empresárias Francieli Pascziernik e Isabella Razalkiewicz Alves aproveitaram o espaço para fazer um ensaio com semijoias. “A Praça França está muito bonita e agregou valor à cidade e ao comércio. Acredito que a expectativa no Natal é muito grande, porque as pessoas virão visitar as Praças Franças e Japão, bem como as lojas de Ivaiporã”, comentou Isabella Razalkiewicz.

Segundo Francieli Pascziernik a Praça França é um ponto turístico de Ivaiporã e da região e com a colocação dos bancos ficou mais agradável. “Achei muito bacana o investimento”, afirmou.