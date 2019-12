Lago ornamental da Praça Japão é esvaziado, o motivo seria problemas com equipamento de aeração

Muita gente que passa pela Praça Japão se pergunta a razão pela qual o lago ornamental, um dos principais atrações do espaço, se encontra vazio. De acordo com a Prefeitura de Ivaiporã, houve problemas com o equipamento de aeração da água e com o clima mais quente havia o risco de mortandade dos peixes ornamentais. Além disso, a baixa flutuação da água levava o risco da proliferação do mosquito transmissor da dengue. A Prefeitura promete solução para breve.

Conforme o prefeito Miguel Roberto do Amaral foi uma medida preventiva. “A bomba instalada não estava dando conta. Agora vamos comprar uma nova para reforçar o sistema e melhorar a oxigenação da água e filtrar mais para que o mosquito da dengue não se instale ali, temos que ter muito cuidado com isso”.



O prefeito acredita que até a primeira quinzena de dezembro o problema será resolvido. “A compra do Poder Público é um pouco mais demorada que no setor privado, já que se necessita de licitação. Mas acredito que nos primeiros dias de dezembro essa situação já tenha sido resolvida”, esclarece Miguel Amaral.