Mulher é flagrada com bebidas furtadas em bar em Lunardelli

Um comerciante de Lunardelli prestou queixa a polícia por volta do meio dia de ontem (25), afirmando que entraram em seu bar durante a madrugada, na Avenida 7 de Setembro.

Ainda, de acordo com o comerciante, populares disseram que viram uma mulher andando pela rua com o caixa do bar e com alguns litros de whisky e vodka, e que antes de procurar a polícia, foi de encontro com a suspeita para questioná-la sobre o furto.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, a mulher negou os fatos em primeiro momento, mas confessou mais tarde. A PM foi até a casa de um homem suspeito de receptar as bebidas, mas o mesmo não foi encontrado.