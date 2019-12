Professores da UEL aprovam greve a partir de segunda-feira 

Os docentes da Universidade Estadual de Londrina, UEL, aprovarem greve a partir de 2 de dezembro. A informação foi confirmada pelo Sindiprol/Aduel, Sindicato dos Professores do Ensino Superior Público Estadual de Londrina e Região.

As provas da segunda fase do vestibular 2020 da UEL estão marcadas para os dias 1º, 2 e 3 de dezembro. Segundo a universidade o vestibular está confirmado.



Os professores e funcionários das escolas da rede pública estadual, devem entrar em greve a partir da semana que vem. Em decisão unânime, a categoria decidiu deflagrar greve, que inicia a partir do dia 2 de dezembro, segunda-feira que vem.

Já no dia 3, será realizado um ato unificado contra a reforma do governador Ratinho. O presidente da APP-Sindicato, Professor Hermes Leão avalia que é necessária a mobilização da categoria. “A nossa assembleia aprovou a greve, superando as dificuldades de calendário. Esta é uma resposta para o governo Ratinho Jr., que não dialoga com a categoria e ainda encaminha uma PEC que acaba com nossas aposentadorias. É uma resposta também aos desmando da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e sua desorganização no processo de matrículas do ensino médio noturno, às condições de trabalho, as ameaças de piorar a distribuição de aula e também o ataque aos PSSs”.

Após o ato, será realizada uma assembleia para avaliar o movimento e deliberar os próximos passos. Foi aprovado também, uma vigília dos aposentados no dia 2 de dezembro, em frente a Catedral de Curitiba.