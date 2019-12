Prefeitura de Faxinal entrega reforma de escola

A Prefeitura de Faxinal em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, reinaugurou nesta segunda-feira (25) o prédio da Escola Municipal Marechal Rondon, situada na Vila Nova e Vila Velha. Os principais serviços executados foram a reforma de dois banheiros e construção de mais dois (masculino e feminino), troca do telhado, forro, hidráulica e parte elétrica.

“Hoje entregamos uma parte da nossa reforma, a próxima parte será a construção de mais duas salas de aula, cozinha, refeitório, lavanderia e despensa. Ainda temos alguns desafios pela frente, mas vai valer a pena” explicou a secretária municipal de educação, Eliane Felício de Souza Tonin.

Além de reformar as salas que estavam em péssimas condições, o projeto de engenharia do setor de Planejamento da Prefeitura, garantiu a substituição do piso, forro e pluviais.

O prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo, destacou o trabalho de toda a equipe da educação e agradeceu os professores pelo carinho que todos tem com as crianças da rede municipal.

“Estou muito feliz, ontem domingo (anteontem) inauguramos o asfalto que liga Faxinal a Faxinalzinho com uma grande festa, mais um compromisso cumprido. E hoje é uma alegria muito grande em estar aqui junto com a secretária Eliane, professores e alunos inaugurando este espaço que é das nossas crianças”, salientou o gestor.

A Escola Municipal Marechal Rondon, foi fundada no ano de 1977 na Chácara Nossa Senhora Aparecida e mudou de endereço em 1978, onde foi construída com recursos do município. Foi criada pelo decreto municipal nº 420/79 de 26/12/1979, com o nome de Escola Marechal Rondon.

A solenidade contou ainda com a presença da secretária de Saúde, Marcela Carvalho Rodrigues e dos vereadores, Devaldir Soares da Silva, o Dival; Marcelo Fabiano dos Santos, o Katarino; Éd Willian Moreira dos Santos; Ivone Rodrigues de Oliveira; José de Oliveira, o Neno Gás e Maria Damaresk Zella.