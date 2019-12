Ladrões levam cinco garrotes de propriedade rural em Rosário do Ivaí

As propriedade rurais no município de Rosário do Ivaí tem sido com frequência alvo de furto de animais. Ontem (25) foi registrado furto de cinco garrotes cruzados em uma propriedade na Estrada da Serra da Caneleira.



Os animais furtado tem peso médio de dez arrobas e são marcados com as iniciais DM, o proprietário diz que essa não foi a primeira vez que a propriedade foi alvo de furto de animais.



Na última sexta-feira foram levados de outra propriedade no município onze novilhas nelore, com média 11 arrobas cada uma.