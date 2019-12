Rapaz agride mãe e irmão em Cruzmaltina

A Guarda Municipal de Cruzmaltina prendeu ontem (25), por volta das 21h30, um homem por violência doméstica na Vila Rural João Sega. Ele agrediu a mãe e o irmão dele, que tentou intervir na agressão a genitora.

Conforme informações da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), após a prisão do agressor, a equipe da PM que foi acionada, se deslocou até Posto de Saúde de Cruzmaltina, a mãe apresentava uma lesão no rosto do lado direito e não tinha condições de relatar detalhes sobre o fato, e foi encaminhada ao hospital de plantão de Ivaiporã para atendimento médico.

O irmão vitima que também foi agredido, apresentava lesões na boca, ele relatou que estava no quarto quando o irmão chegou agressivo, ele interveio e entrou em luta corporal com o agressor, o que ocasionou lesões em ambas as partes.

Diante dos fatos ambos foram encaminhado pela equipe policial para atendimento médico no Hospital Municipal de Faxinal, em seguida foram encaminhados até a 53° DRP de Faxinal, para as providências cabíveis.