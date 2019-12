Salão da loja maçônica em São João do Ivaí é arrombado        

O salão da loja maçônica de São João do Ivaí que fica localizado na Rua Odorico Ferreira Paz foi arrombado ontem (25). A Polícia Militar (PM) foi acionada por uma empresa de vigilância para atender a ocorrência nas primeiras horas da madrugada.

De acordo com o boletim de ocorrência, no local foi constatado o vidro de uma janela quebrado. Após varredura da parte interna foram encontrado quebrados uma garrafa de cerveja e um vaso de flor, além do freezer aberto.



A PM realizou patrulhamento pelos arredores no intuito de localizar possível autor, porém equipe não obteve êxito.