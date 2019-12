Carroça é atropelada por camionete S10 no acesso secundário, em Ivaiporã

Duas pessoas que estavam em uma carroça ficaram feridas em um acidente de trânsito ontem (25), por volta das 20 horas, envolvendo uma camionete GM/S10 na rodovia Celso Fumio Makita (acesso secundário) em Ivaiporã. As vítima foram encaminhadas pelo Siate com ferimentos leves ao Instituto de Saúde Bom Jesus. O animal que também ficou ferido foi atendido por veterinários no local do acidente.

O motorista da camionete que estava no local e prestou atendimento as vítimas relatou a Polícia Militar que trafegava sentido centro bairro, quando nas proximidades do deposito de gás, onde é um local com pouca iluminação vinha alguns veículos no sentido contrário com os faróis altos. Isso atrapalhou a visão dele, que colidiu com a carroça que estava na frente, com parte em cima do asfalto e parte na rodovia.



O animal que teve um corte profundo na pata foi atendido voluntariamente por dois veterinários no local do acidente. Uma veterinária que ficou comovida com a situação, de imediato fez contato com outro veterinário que chegou com equipamentos. Por cerca de uma hora realizaram o procedimento cirúrgico no cavalo. Ficando os veterinários no anonimato.