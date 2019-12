Casal de Ivaiporã vai competir no Pan-Americano de Ciclismo

O casal de ciclistas Alessander Sanches e Silvia Nardi irá representar o município de Ivaiporã no Pan-Americano Máster de Estrada e Pista, com apoio da Prefeitura, por meio do Departamento Municipal de Esporte, entre os dias 9 e 15 de dezembro, em Maringá.

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, afirmou que a gestão apoia diversas modalidades esportivas nas competições municipais, regionais, estaduais e internacionais, além de promover eventos esportivos em parceria com o Governo do Estado. “Acredito que se trata de uma grande honra ter o município de Ivaiporã representado nesta competição por estes atletas, que se destacam e representam Ivaiporã em várias provas de ciclismo realizadas no Brasil”, declarou.

A competição será promovida pela Confederação Brasileira de Ciclismo, Confederação Panamericana de Ciclismo, Secretaria de Esportes de Maringá e Federação Paranaense de Ciclismo, e supervisionada pela União Ciclística Internacional (UCI).

“Sem dúvida será mais um desafio representarmos Ivaiporã no Pan-Americano Máster de Estrada e Pista, onde irão competir grandes atletas renomados. Afinal, amamos o ciclismo, porque proporciona melhor qualidade de vida – além de ser o nosso estilo de vida. Por isso, agradecemos ao prefeito Miguel Amaral pelo apoio dado durante este ano e esperamos continuar representando Ivaiporã em 2020”, afirmou Silvia Nardi.

No sábado, dia 30, o casal Alessander Sanches e Silvia Nardi estará em Maringá fazendo o reconhecimento dos espaços das provas e, no domingo, dia 1º de dezembro, irá treinar, às 6 horas, visando a competição. São esperados mais de 400 ciclistas dos principais países do continente na disputa do Campeonato Pan-Americano Master de Ciclismo de Estrada e Pista.

Conforme a organização, irão competir atletas a partir dos 30 anos, filiados nas categorias másters.As provas de pista serão realizadas no Velódromo Municipal de Maringá, enquanto as disputas da estrada serão no circuito do Parque Tecnológico – exigindo o máximo de preparação dos competidores.