Cadastramento biométrico chega na última semana em Ivaiporã

Poucos eleitores - cerca de 500 - compareceram ao Cartório Eleitoral de Ivaiporã para o cadastramento biométrico oferecido em regime de plantão no sábado e no domingo. Justiça Eleitoral prevê correria nesta última semana e acredita que muita gente não vai conseguir trocar o título de eleitor dentro do prazo estipulado.

O prazo de recadastramento eleitoral para as quatro cidades da 93ª Zona Eleitoral da Comarca de Ivaiporã, que inclui moradores de Ivaiporã, Jardim Alegre, Arapuã e Lidianópolis, termina na próxima sexta-feira (29). O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) iniciou a revisão biométrica na zona eleitoral na segunda quinzena de abril e não haverá prorrogação de prazo. Até o início da semana passada apenas 27.788, ou seja, 67,89 % dos 40.925 eleitores da Comarca haviam realizado o cadastramento biométrico.

Conforme Rafael Pascoal Teixeira Santos, chefe do Cartório da 93ª Zona Eleitoral, o comparecimento foi baixo durante o plantão do último final de semana. Apenas cerca de 500 eleitores fizeram o cadastramento biométrico. “Esperávamos mais pessoas no plantão do final de semana, porém o movimento foi fraco, principalmente no sábado quando apareceram cerca de 180 eleitores” disse.

Em contrapartida, ontem (25), a procura pelo Cartório Eleitoral aumentou muito. Mas, mesmo assim, a expectativa é que apenas 85% dos eleitores façam o cadastramento biométrico dentro do prazo. “O fato de agora estarmos na última semana o pessoal resolveu aparecer. Até o final do cadastramento temos expectativa de atender cerca de 400 pessoas por dia. Vai ser difícil atingir a meta de 100%, pois só aqui de Ivaiporã são 6 mil eleitores que faltam passar pelo recadastramento”, relata Santos.



Quem ainda não passou pela biometria pode realizar o agendamento prévio do atendimento através do site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR). No horário e dia indicados, é obrigatório o comparecimento no Fórum Eleitoral, que fica na Avenida Itália, ao lado do Campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

O eleitor deve apresentar título de eleitor anterior, um documento oficial com foto e um comprovante de endereço que demonstre o vínculo com o município. O horário de atendimento é das 12 às 18 horas.

“Também atendemos as pessoas sem agendamento. Mas provavelmente terão um tempo de espera maior de quem agendou previamente. Porque a maioria dos nossos guichês será para atendimento agendado e para as pessoas que têm prioridade de agendamento”, esclarece Santos.