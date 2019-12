Prefeitura de Ivaiporã inicia obras de galerias e asfalto nas ruas atrás do Colégio Mater

Na sexta-feira, dia 22 de novembro, a Prefeitura de Ivaiporã iniciou a etapa de limpeza de vegetação nas Ruas Ceará e Felicita Rother – ambas atrás do Colégio Mater. Em seguida serão executadas obras de terraplanagem, galerias de água pluvial, meio fio e pavimentação asfáltica.

Trata-se de uma obra esperada, há 58 anos, que irá beneficiar com melhores acessos os moradores, motoristas, motociclistas e os alunos que chegam de ônibus ao Colégio Mater.

Nesta segunda-feira, dia 25, a Prefeitura de Ivaiporã deu continuidade à execução da obra abrindo acesso na Avenida Maranhão para quem trafegar na Rua Felicita Rother.

O prefeito Miguel Amaral disse que os moradores da Avenida Maranhão e das Ruas Ceará e Felicita Rother serão beneficiados com melhores acessos e mobilidade urbana, uma vez que aquela área será integrada ao centro da cidade. “A melhoria com a execução de pavimentação asfáltica também irá refletir na saúde e no acesso à residência dos moradores”, disse Miguel Amaral.