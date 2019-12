Ivaiporã conquista acesso ao 33º Jogos da Juventude do Paraná – Divisão A em 2020

A Prefeitura de Ivaiporã, por intermédio do Departamento Municipal de Esporte, participou do 32º Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) – Fase Final B, em Francisco Beltrão, nas modalidades futebol de campo, futsal feminino e vôlei de areia masculino/feminino, que jogou pela 1ª vez.



Os atletas do futebol de campo e futsal masculino/feminino ficaram em 3º lugar e conquistaram a vaga na 33º Jogos da Juventude – Fase A.

O prefeito Miguel Amaral afirmou que é muito importante ter o município de Ivaiporã representado nas competições que serão realizadas em 2020. “Parabenizo o trabalho dos técnicos e o empenho dos atletas na obtenção dos resultados, bem a participação dos atletas do vôlei de areia pela experiência adquirida”, declarou Miguel Amaral.

O diretor do Departamento Municipal de Esporte, Edgar Aguiar, avaliou como muito positiva a participação dos atletas de Ivaiporã no 32º Jogos da Juventude e espera conquistar mais vitórias em 2020. “Atribuo o bom desempenho dos atletas a boa vontade da administração municipal em apoiar as modalidades praticadas em Ivaiporã e à equipe do Departamento Municipal de Esporte, que não mede esforços nos eventos esportivos realizados pelo município ou pelo Estado”, comentou Edgar Aguiar.

Durante o 32º Jogos da Juventude – Fase Final B a equipe de futebol de campo jogou contra Andirá, Guarapuava, Cambé, Pranchita e Ubiratã, enquanto os atletas de vôlei de areia masculino/feminino encararam respectivamente os times de Guaratuba e Fazenda Rio Grande, e Paranaguá e São José dos Pinhais.