 Ivaiporã sagra-se campeã geral dos Javis pela 3ª vez na atual gestão

A Prefeitura de Ivaiporã foi confirmada, por meio do Departamento Municipal de Esporte, como campeão geral do 32º Jogos Abertos do Vale do Ivaí (Javis), que foi sediado em Borrazópolis. Trata-se da 3ª vitória consecutiva da atual gestão no mais importante evento esportivo do Vale do Ivaí.

O diretor do Departamento Municipal de Esporte, Edgar Aguiar, acompanhou o julgamento do recurso, em Borrazópolis, impetrado por Apucarana. Em apreciação esteve à validação ou não dos pontos da modalidade de futebol de campo. Mas os representantes sorteados dos municípios de Marumbi, Cruzmaltina e São Pedro do Ivaí deram parecer favorável a Ivaiporã, que somou 4 pontos com a 4ª colocação no futebol e venceu a disputa acirrada com Apucarana: 120 a 118.



O prefeito Miguel Amaral agradeceu aos atletas e servidores municipais pelo empenho – além de parabenizar Edgar Aguiar, equipe do Departamento Municipal de Esporte, dirigentes esportivos, motoristas e cozinheiras que foram a Borrazópolis, Cruzmaltina e Kaloré trabalhar para que o município conquistasse o resultado.

“Ganhamos pelo 3º ano consecutivo o título de campeão geral dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí. Em 2020, esperamos conquistar mais uma vez. Afinal, cada vitória se faz com união”, finalizou Miguel Amaral, que recebeu o troféu dos Javis entregue pelo chefe regional do IPCE (Instituto Paranaense de Ciência do Esporte), Edson Andrade – acompanhado do diretor do Departamento Municipal de Esporte, Edgar Aguiar.