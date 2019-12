Associação de engenheiros lança campanha “Calçada Cidadã” em Ivaiporã

Preocupada com a melhoria da paisagem urbana e acessibilidade dos cidadãos, a Associação de Engenheiros de Ivaiporã lançou no sábado (23), a campanha “Calçada Cidadã: a cidade é de todos, a calçada é do pedestre”, durante o dia foram entregues panfletos para pedestres e comerciantes.

O objetivo da campanha, segundo o engenheiro Paulo Ghizoni é a conscientização de moradores e comerciantes a fim de limparem passeios públicos, calçadas ou retirarem qualquer objeto que atrapalhe a locomoção de pedestres e cadeirantes.



“Uma calçada limpa, acessível e segura é uma calçada cidadã, bem longe da triste realidade que vivemos. O nosso apelo é para que o pedestre seja respeitado e tenha um lugar digno para se locomover”, disse Ghizoni.

Os interessados em participar da campanha podem obter mais informações na pagina do Facebook. (CALÇADA CIDADÃ-IVAIPORÃ).