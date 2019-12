Ladrões fazem reféns em igreja em Paranavaí

Dois homens suspeitos de roubar um loja foram presos em Paranavaí, no noroeste do Paraná, depois de trocarem tiros com a polícia e ainda fazerem duas pessoas reféns. A situação ocorreu na manhã desta segunda-feira (25).

A ação dos ladrões começou por volta das 8h30. Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos invadiram uma loja para roubar o dinheiro do caixa.

Como não encontraram dinheiro, um dos homens agrediu uma das pessoas que estava no estabelecimento. A vítima sofreu ferimentos leves e foi levada ao hospital Santa Casa.

A polícia foi chamada e os dois suspeitos fugiram. Na fuga, ainda segundo a PM, os ladrões atiraram no carro da polícia. Os militares revidaram e ocorreu uma troca de tiros.

Os dois suspeitos invadiram uma igreja duas quadras depois e renderam duas pessoas que estavam dentro do templo, uma funcionária e o líder religioso.

Um dos homens saiu da igreja, tentou fugir pulando muros, mas foi preso. O segundo suspeito ficou na igreja e após negociar com o líder religioso, ele liberou a funcionária.

Depois de aproximadamente 20 minutos, o ladrão liberou o refém e se entregou. Conforme a PM, o suspeito não fez nenhuma exigência.

Os reféns não ficaram feridos.

A polícia encontrou dinheiro e duas armas com os ladrões. Os dois foram levados à delegacia de Paranavaí.

Com informações G1.