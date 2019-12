Faxinal inaugura asfalto com grande cavalgada e participação de mais de 700 cavaleiros

A Prefeitura de Faxinal inaugurou ontem (24) a recuperação de 15 quilômetros de asfalto da estrada que liga Faxinal a localidade de Nova Altamira (Faxinalzinho). Para a inauguração foi organizada a “1ª Cavalgada das Belezas que Encantam ao Povo que Acolhe”. Segundo os organizadores cerca de 700 cavaleiros participaram da cavalgada.

A cavalgada teve início no aeroporto da cidade e foi acompanhada pelo prefeito Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo, ao lado do deputado estadual Alexandre Curi e do secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Foram investidos na recuperação asfáltica, um montante de R$ 2,2 milhões através parceria do Governo do Estado e Prefeitura.

O deputado Alexandre Curi destacou a importância da obra para a população e lembrou das inúmeras reclamações e vídeos da população indignadas com o asfalto que estava intransitável.



“Conseguimos dois milhões e duzentos mil reais que no primeiro momento parecia impossível para que o prefeito Gallo pudesse executar os 15 quilômetros, mas depois de muita burocracia, conseguimos terminar essa obra com ajuda do nosso secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex”, afirmou Curi.

O secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Alex disse que foi o próprio governador Carlos Massa Ratinho Junior quem autorizou a pavimentação. “Foi o governador que pagou a conta, foi ele que realmente autorizou a execução da obra, em um valor justo, e hoje a população sabe que esse dinheiro foi bem aplicado”, disse o secretário.

O prefeito Gallo destacou a parceria com o Governo do Estado, os deputados, Alexandre Curi, Sandro Alex e o deputado federal Sergio Souza. “Os frutos que Faxinal está colhendo é resultado dessa grande parceria. Não podemos ser ingratos, se estamos indo bem, com certeza foram eles que nos proporcionaram tudo isso que está acontecendo no Município”, disse Gallo.

O prefeito enumerou ainda os benefícios que o distrito recebeu além do asfalto: creche; ponte de alvenaria nas Três Barras construída com recursos próprios; dois poços artesiano; escolinha de futebol; posto de saúde, inclusive com atendimento aos sábados com pediatra; gabinete odontológico com atendimento três vezes por semana e ônibus exclusivo para o transporte da população do distrito até a cidade.



Durante o evento, também foi entregue um cheque no valor de R $ 100 mil para a diretoria do Hospital da Providência de Apucarana referente ao projeto aprovado por lei municipal, reconhecendo a entidade como utilidade pública municipal. A inauguração terminou com delicioso almoço servido aos cavaleiros e para a população.