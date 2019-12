Após ouvir barulhos no telhado de mercado e alarme disparar, homem é ameaçado por ladrões

Após dois homens serem flagrados pelo sistema de segurança de um mercado na Rua Maria Mãe da Unidade, em Faxinal, os bandidos ameaçaram atirar em uma pessoa que mora nos fundos do estabelecimento comercial. A ocorrência foi na madrugada de domingo, por volta das 5 horas.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o morador que é irmão do proprietário do mercado ouviu barulhos no telhado e em seguida o alarme disparou, ao abrir a janela foi ameaçado pelos ladrões: “não sai não, senão vamos atirar”, gritou um dos bandidos.

Na sequência, a dupla fugiu em um veículo cinza, que a vítima disse ser similar a um Fiat Pálio Weekend. O homem não soube informar o que de fato teria sido levado do estabelecimento.

A Polícia Militar realizou patrulhamento pelas, mas não obteve êxito e localizar os suspeitos.