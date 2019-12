O goleiro Gabriel Bizzon, que completa 13 anos em fevereiro de 2020 vai treinar na categoria de base do Corinthians.

Apesar da pouca idade, o menino tem 1,84 de altura e uma desenvoltura como poucos quando o assunto é defender com as mãos.

Visto como grande promessa para futebol, Bizzon é cria das escolinhas de Lunardelli, onde sempre treinou com o Serginho e Seo Jair. O goleiro filho do policial Reginaldo Bizzon.

(Com informações do Canal HP/Vale do Ivaí)