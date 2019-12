Homem golpeia irmão com facão durante briga na Vila Rural, em Cruzmaltina

A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde de ontem (24), por volta das 16 horas, para atender uma briga entre irmãos na Vila Rural, em Cruzmaltina, que terminou com um dos homens lesionado com golpes de facão.

A vítima recebeu os primeiros socorros no Posto de Saúde de Cruzmaltina com três cortes profundos na cabeça, sendo posteriormente transferido para o hospital de plantão, em Ivaiporã.

No local, populares e familiares relataram que os irmãos entraram em vias de fatos por assuntos particulares, e que um dos envolvidos veio a agredir o irmão com golpes de facão.

O irmão agressor que estava no local recebeu voz de prisão, sendo primeiro encaminhado ao Hospital Municipal de Faxinal, para atendimento e confecção do laudo de lesões, por apresentar lesão no olho, e na sequência conduzido à 53° Delegacia Regional de Polícia de Faxinal.