Mulher é espancada pelo marido em Ivaiporã

Um homem foi detido pela Polícia Militar de Ivaiporã na manhã de ontem (24), depois de espancar a esposa na Rua Bahia, Vila Santa Maria. As agressões ocorreram na madrugada, com medo que a surra não terminasse, a mulher esperou o marido sair para procurar atendimento médico no Pronto Atendimento Municipal (PAM), onde foi submetida a exames e devido à gravidade das lesões permaneceu internada.

No hospital, de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que o marido passou a agredi-la após uma discussão. De maneira violenta ele a segurou e desferiu vários socos no corpo, na boca e na cabeça.

O homem foi localizado pela PM e conduzido à 54° Delegacia Regional de Polícia para as medidas cabíveis.