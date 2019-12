Mulher reincidente no tráfico de drogas é presa pela PM

Um mulher reincidente no crime de tráfico de drogas foi presa na noite anteontem (23), por suspeita de estar vendendo drogas no Conjunto Glorinha Rech, em Jardim Alegre. Na casa dela, a Polícia Militar (PM) encontrou dinheiro em notas diversas e anotações relativas à movimentação financeira da venda de drogas.



De acordo com o boletim de ocorrência da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, após denúncias anônimas, a equipe encontrou um cidadão saindo em uma motocicleta da residência suspeita.

Foi feita a abordagem e em busca pessoal foi localizado no tênis direito, uma porção de de cocaína, em um plástico pesando aproximadamente 1 grama. O rapaz informou aos policiais que teria comprado a droga com a mulher.

Com permissão da suspeita, equipe entrou na casa e durante as buscas foi localizado em uma gaveta, dentro de quatro meias R$ 432,00 em notas diversas, e anotações da contabilidade do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos para 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para providencias cabíveis. Foi acionado o Conselho Tutelar que ficou responsável pela guarda imediata de uma criança de um ano e quatro meses de idade, filha da suspeita.