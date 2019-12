Adolescente é detido por populares após arrombamento e furto  de mercearia

Um adolescente foi flagrado e detido pela população, após arrombamento e furto a uma mercearia na Rua Cornélio Procópio, na tarde de ontem (24), em Ivaiporã.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada via Centro de Comunicação, por volta das 16 horas. No local encontraram o adolescente já contido pelos populares, que entregaram aos policiais uma sacola com R$ 111,00 que estava com infrator. O portão de acesso ao estabelecimento comercial estava trancado, no entanto a porta estava arrombada.

O adolescente que confessou o ato infracional foi detido e conduzido para a 54ª Delegacia Regional de Polícia, para as medidas judiciais cabíveis.