Zucco vota no RS e vai a Brasília acompanhar apuração ao lado de Flávio Bolsonaro
Escrito por Maria Magnabosco (via Agência Estado)
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O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), votou na manhã deste domingo, 25, em Porto Alegre. Em entrevista coletiva à imprensa após a votação, Zucco afirmou estar confiante na vitória do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Zucco também confirmou que viajará para Brasília, acompanhado do senador eleito Marcel van Hattem (Novo), para acompanhar a apuração dos votos ao lado de Flávio Bolsonaro.
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