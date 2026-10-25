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Zucco vota no RS e vai a Brasília acompanhar apuração ao lado de Flávio Bolsonaro

Escrito por Maria Magnabosco (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), votou na manhã deste domingo, 25, em Porto Alegre. Em entrevista coletiva à imprensa após a votação, Zucco afirmou estar confiante na vitória do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Zucco também confirmou que viajará para Brasília, acompanhado do senador eleito Marcel van Hattem (Novo), para acompanhar a apuração dos votos ao lado de Flávio Bolsonaro.

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