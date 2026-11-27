O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), anunciou na quinta-feira, 26, Fabiano Feltrin (PL), conhecido como cover do Elvis Presley, como secretário da pasta de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Região Metropolitana.

Feltrin, além de cover, é também empresário e já foi prefeito da cidade de Farroupilha, entre 2021 e 2024. Este ano concorreu ao cargo de deputado estadual e ficou como suplente.

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Depois de ser chamado por Zucco, Feltrin agradeceu a chapa eleita pela nomeação e afirmou estar feliz e determinado a fazer as transformações de que o Estado precisa.

O anúncio foi feito em um evento de apresentação dos integrantes do governo e transmitido no canal do Youtube de Zucco. O futuro governador já nomeou outros nomes para as pastas. Entre eles estão: Capitão Martim, para a futura Secretaria de Proteção e Defesa Civil, Any Ortiz, para a pasta de desenvolvimento econômico, Roni Miranda Vieira, para a pasta de Educação e Paulo Herrmann, como secretário do Agronegócio, Cooperativismo e Agricultura Familiar.