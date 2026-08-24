Zema: Tornar vacinação obrigatória não é o que pode acontecer num país democrático

O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, disse nesta segunda-feira, 24, que embora tenha seu esquema vacinal em dia, é contrário a tornar a vacinação obrigatória em todo o País. Durante a sabatina do Jornal Nacional, o presidenciável afirmou que considera a medida antidemocrática.

"Eu tomei todas as vacinas da covid, acredito na ciência, recomendo que tome. Em Minas eu recomendei que as crianças tomassem. Agora, eu não posso permitir que uma família, uma criança seja perseguida porque alguém não tomou a vacina. Então, eu tenho em mim essa questão de que ser obrigatório, transformar num crime, isso não é o que pode acontecer num país democrático", declarou.