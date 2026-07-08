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Zema sobre evento do tarifaço nos EUA: Não fui convidado

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 13:43:00 Editado em 08.07.2026, 13:54:15
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O pré-candidato do Partido Novo à presidência da República, Romeu Zema, afirmou que não tinha conhecimento do evento nos Estados Unidos que tratou do "tarifaço", onde o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se pronunciou.

As declarações ocorreram em entrevista à imprensa, no evento Agenda dos Presidenciáveis 2026, realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), entidade sindical patronal, em Brasília, nesta quarta-feira, 8.

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"Eu não fui convidado e nem tinha conhecimento", afirmou, ao se justificar por não ter se somado a Flávio no evento. Em relação à operação da Polícia Federal na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Zema não se pronunciou. "Estou sabendo agora, prefiro não opinar."

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ZEMA/TARIFAÇO
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